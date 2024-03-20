Стасенко Иван Викторович
Место рожденияЭлиста, Калмыкия
Дата рожденияОколо 13.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1990
Отец: Стасенко Виктор Иванович
Мать: Стасенко Ирина Ивановна
Элиста, Калмыкия
Бракосочетание
24.05.2014
Жена: Татьяна
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
02.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Ростов