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Стасенко Иван Викторович

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Место рождения

Элиста, Калмыкия

Дата рождения

Около 13.08.1990

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1969 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1990

Отец: Стасенко Виктор Иванович

Мать: Стасенко Ирина Ивановна

Элиста, Калмыкия
Бракосочетание
24.05.2014

Жена: Татьяна

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
02.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Ростов
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