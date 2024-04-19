Субботина (Валетова) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Валетова) Маргарита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949

Отец: Валетов Иван Васильевич

Мать: Валетова Софья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1972

Сын: Субботин Валерий Вячеславович

Отец ребёнка: Субботин Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1978

Сын: Субботин Вадим Вячеславович

Отец ребёнка: Субботин Вячеслав Васильевич

Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область

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