Субботина (Валетова) Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1949
Отец: Валетов Иван Васильевич
Мать: Валетова Софья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1972
Сын: Субботин Валерий Вячеславович
Отец ребёнка: Субботин Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1978
Сын: Субботин Вадим Вячеславович
Отец ребёнка: Субботин Вячеслав Васильевич
Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область