Андрусов / Андросов / Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрусов / Андросов / Николай Федорович

Андрусов / Андросов / Николай Федорович

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

Около 1860 г.р.
1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Андрусов / Андросов / Федор Яковлевич

Мать: Андросова / Андрусова / Анастасия Ивановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.04.1888

Дочь: Карпова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.09.1893

Сын: Андрусов / Андросов / Федор Николаевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.10.1895

Сын: Андрусов / Андросов / Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
21.05.1898

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
21.05.1898

Дочь: Колесникова Евфросиния Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Андрусов / Андросов / Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
21.11.1905

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Параскева Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close