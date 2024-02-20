Андрусов / Андросов / Николай Федорович
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
Около 1860
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
16.04.1888
Дочь: Карпова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Андросов / Андрусов / Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Параскева Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.09.1893
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
17.10.1895
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
21.05.1898
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
21.05.1898
Дочь: Колесникова Евфросиния Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
14.06.1901
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
24.07.1903
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
21.11.1905
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Марфа Федоровна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно