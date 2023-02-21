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Thurston John Albert

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Место рождения

Bradford, Essex, Massachusetts, United States

Дата рождения

27.01.1816

Дата смерти

18.12.1901

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1816

Отец: Thurston Daniel

Мать: Thurston Abigail

Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Место жительства
1850
Место жительства
1860
Место жительства
1865
Место жительства
1900
Смерть
18.12.1901
Lynn, Essex, Massachusetts
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