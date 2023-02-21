Thurston John Albert
Место рожденияBradford, Essex, Massachusetts, United States
Дата рождения27.01.1816
Дата смерти18.12.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1816
Отец: Thurston Daniel
Мать: Thurston Abigail
Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Место жительства
1850
Место жительства
1860
Место жительства
1865
Место жительства
1900
Смерть
18.12.1901
Lynn, Essex, Massachusetts