Горлинская Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Родился ночью с 31.12. 1951 на 01.01.1952
Рождение ребёнка
14.05.1959
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Смерть
Неизвестно