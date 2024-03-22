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Жгун (Базилевич) Мария Фёдоровна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1885 ст.

Отец: Базилевич Фёдор Трофимович

Мать: Базилевич Макрина Илларионовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.06.1908 ст.

Муж: Жгун Михаил Григорьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1910 ст.

Дочь: Жгун Инна Михайловна

Отец ребёнка: Жгун Михаил Григорьевич

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.

Дочь: Жгун Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Жгун Михаил Григорьевич

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1913 ст.

Дочь: Жгун Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Жгун Михаил Григорьевич

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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