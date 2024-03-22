Жгун (Базилевич) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения30.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1885 ст.
Бракосочетание
06.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1910 ст.
Дочь: Жгун Инна Михайловна
Отец ребёнка: Жгун Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.
Дочь: Жгун Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Жгун Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
15.10.1913 ст.
Дочь: Жгун Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Жгун Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно