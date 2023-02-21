Воронов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Борис

Мать ребёнка: Воронова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Геннадий

Мать ребёнка: Воронова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Виктор

Мать ребёнка: Воронова Мария

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