Ирина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Между 1739 и 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Василий Саввич

Отец ребёнка: Савва Феофанович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Родион Саввич

Отец ребёнка: Савва Феофанович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Феофанович

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1739 и 1740
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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