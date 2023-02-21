Ирина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиМежду 1739 и 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Василий Саввич
Отец ребёнка: Савва Феофанович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Родион Саввич
Отец ребёнка: Савва Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Феофанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1739 и 1740