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Ушакова (Козырева) Лидия Петровна
Ушакова (Козырева) Лидия Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1948
Пол
Женский
Отец
Козырев Петр Григорьевич
Около 1918 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1948
Отец:
Козырев Петр Григорьевич
Мать: не указана
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