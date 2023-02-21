Ушакова (Козырева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Козырева) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1948

Пол

Женский

Отец

Около 1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1948

Отец: Козырев Петр Григорьевич

Мать: не указана

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