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Кокорина Акулина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кокорина Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1824

Муж: Кокорин Федор Васильев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кокорин Пармен Федоров

Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кокорина Ирина Федорова

Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кокорина Марья Федорова

Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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