Кокорина Акулина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кокорина Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев
Бракосочетание
До 1824
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кокорина Ирина Федорова
Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кокорина Марья Федорова
Отец ребёнка: Кокорин Федор Васильев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно