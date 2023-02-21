Ремезова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1909
Дочь: Иванова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Ремезов Тимофей
Строково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ремезов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ремезов Тимофей
Смерть
1959