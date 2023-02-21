Ремезова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1909

Дочь: Иванова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Ремезов Тимофей

Строково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремезов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ремезов Тимофей

Смерть
1959
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