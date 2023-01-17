Бабенкова (Карякина) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенкова (Карякина) Анна Георгиевна

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Место рождения

Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.11.1891

Дата смерти

07.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.

Сын: Бабенков Александр Петрович

Отец ребёнка: Бабенков Петр Васильевич

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
07.05.1988
Самара, Самара, Самарская область
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