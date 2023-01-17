Бабенкова (Карякина) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1891
Дата смерти07.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.
Сын: Бабенков Александр Петрович
Отец ребёнка: Бабенков Петр Васильевич
Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
07.05.1988
Самара, Самара, Самарская область