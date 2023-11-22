Красникова Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1988
Отец: Красников Сергей Владимирович
Мать: Красникова Нина
Рождение ребёнка
20.02.?
Дочь: Рожкова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Рожков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Рожков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Рожков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рожков Дмитрий