Красникова Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасникова Любовь Сергеевна

Красникова Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЭП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1988

Отец: Красников Сергей Владимирович

Мать: Красникова Нина

Рождение ребёнка
20.02.?

Дочь: Рожкова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Рожков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Рожков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Рожков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Дмитрий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close