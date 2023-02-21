Маслов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Маслова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Касьянов Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Чкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова ? Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тычинина ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Вера Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно