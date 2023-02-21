Маслов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Маслова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касьянов Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Чкаловская область, Шарлыкский р-н, Кармальский с/с. дер. Кармалка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова ? Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тычинина ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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