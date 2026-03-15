Оборин Илья Генуариевич
мужской, родился 20.07.1881, Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край
умер Неизвестно
ОтецОборин Генуарий Константинович1835 г.р.
МатьОборина Анна Никифоровна1850 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Аборин Яков Ильич
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Дочь: (Оборина) Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Сын: Аборин Иван Ильич
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Дочь: (Оборина) Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Дочь: (Оборина) Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Дочь: (Оборина) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Дочь: (Оборина) Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Дочь: (Оборина) Юлия Ильинична
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна
Дочь: (Оборина) Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна