Оборин Илья Генуариевич 20.07.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Оборин Илья Генуариевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 20.07.1881, Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

умер Неизвестно

Отец
Оборин Генуарий Константинович1835 г.р.
Мать
Оборина Анна Никифоровна1850 г.р.
Супруги
Оборина (Воробьева) Мария Ивановна1881 г.р.
Дети
Аборин Яков Ильич27.04.1902 г.р.
(Оборина) Ольга Ильинична11.07.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1881

Отец: Оборин Генуарий Константинович

Мать: Оборина Анна Никифоровна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Место жительства
Неизвестно
Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Крещение
26.07.1881
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Бракосочетание
25.08.1900

Жена: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
27.04.1902

Сын: Аборин Яков Ильич

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Качуг, Качугский муниципальный район, Иркутская область

Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: (Оборина) Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
24.07.1906

Сын: Аборин Александр Ильич

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
17.06.1908

Сын: Аборин Иван Ильич

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: (Оборина) Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: (Оборина) Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
27.07.1913

Дочь: (Оборина) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
05.02.1915

Дочь: (Оборина) Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
16.07.1917

Дочь: (Оборина) Юлия Ильинична

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
07.07.1920

Дочь: (Оборина) Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Оборина (Воробьева) Мария Ивановна

Петропавловка, Тарский округ, Сибирский край

Смерть
Неизвестно

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