Зайцев Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1939

Дата смерти

06.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Маргарита Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1970

Сын: Зайцев Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Зайцева Маргарита Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Маргарита Александровна

Смерть
06.03.2011
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