Зайцев Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1939
Дата смерти06.03.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Маргарита Александровна
Рождение ребёнка
14.01.1970
Сын: Зайцев Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Зайцева Маргарита Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.2011