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Чевалков Степан Иванович

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чевалков Иван Никитич

Мать: Чевалкова Александра Алексеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1911

Сын: Чевалков Иван Степанович

Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Чевалков Петр Степанович

Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1915

Сын: Чевалков Василий Степанович

Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Награда
?.05.1918
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Награжден набедренником ко дню Св.Пасхи 1918 года: Спасскаго отдѣленія, мисс.-свящ. Стефанъ Чевалковъ Томский церковно-общественный вестник №19 от 17.05.1918 с.75,76
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чевалков Наркиз Степанович

Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевалкова Анна Ивановна

Раскулачивание
Неизвестно
Архивный фонда Ойрот-Туринского аймакисполкома, список кулацких хозяйств Майминского аймака, подлежащих выселению из Ойротской области. Бирюлинский сельсовет ГАРА Ф.112 оп.1 д.271 л.145
Смерть
Неизвестно
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