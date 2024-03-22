Чевалков Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1913
Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чевалков Василий Степанович
Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна
Награда
?.05.1918
Награжден набедренником ко дню Св.Пасхи 1918 года: Спасскаго отдѣленія, мисс.-свящ. Стефанъ Чевалковъ Томский церковно-общественный вестник №19 от 17.05.1918 с.75,76
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чевалков Наркиз Степанович
Мать ребёнка: Чевалкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чевалкова Анна Ивановна
Раскулачивание
Неизвестно
Архивный фонда Ойрот-Туринского аймакисполкома, список кулацких хозяйств Майминского аймака, подлежащих выселению из Ойротской области. Бирюлинский сельсовет ГАРА Ф.112 оп.1 д.271 л.145
Смерть
Неизвестно