(Бычкова) Екатерина Афанасьева
Место рожденияТульская область, Плавский район, деревня Муравлёвка
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1898
Муж: Петровичев Владимир
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: (Петровичева) Наталия
Отец ребёнка: Петровичев Владимир
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Петровичев Иоанн
Отец ребёнка: Петровичев Владимир
Рождение ребёнка
10.04.1905
Сын: Петровичев Василий
Отец ребёнка: Петровичев Владимир
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Петровичева) Варвара
Отец ребёнка: Петровичев Владимир
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Петровичева) Мария
Отец ребёнка: Петровичев Владимир
Смерть
Неизвестно