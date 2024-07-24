(Бычкова) Екатерина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бычкова) Екатерина Афанасьева

Место рождения

Тульская область, Плавский район, деревня Муравлёвка

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
12.04.1898

Муж: Петровичев Владимир

Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: (Петровичева) Наталия

Отец ребёнка: Петровичев Владимир

Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Петровичев Иоанн

Отец ребёнка: Петровичев Владимир

Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Петровичев Василий

Отец ребёнка: Петровичев Владимир

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Петровичева) Варвара

Отец ребёнка: Петровичев Владимир

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Петровичева) Мария

Отец ребёнка: Петровичев Владимир

Смерть
Неизвестно

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