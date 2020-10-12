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Сухопарова Стефания Константинова
Сухопарова Стефания Константинова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2020
Пол
Женский
Отец
Сухопаров Константин Викторович
1990 г.р.
Мать
Удовенко Яна Витальевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2020
Отец:
Сухопаров Константин Викторович
Мать:
Удовенко Яна Витальевна
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