Бухнер Алоис (Алоизий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Алоис (Алоизий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1915

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1936 г.р.
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1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1915

Отец: Бухнер Петр

Мать: Бухнер (Массон) Анна Мария Петровна

зап.14
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухнер) Мария

Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Гюнтер) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Фур) Амалия Михайловна

Рождение ребёнка
31.08.1936

Сын: Бухнер Эвальд

Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария

Рождение ребёнка
09.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария

Рождение ребёнка
1942

Сын: Бухнер Адольф

Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария

Рождение ребёнка
06.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Амалия Михайловна

Смерть
1950

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