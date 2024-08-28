Бухнер Алоис (Алоизий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1915
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1915
Отец: Бухнер Петр
зап.14
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухнер) Мария
Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер (Гюнтер) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1936
Сын: Бухнер Эвальд
Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария
Рождение ребёнка
09.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария
Рождение ребёнка
1942
Сын: Бухнер Адольф
Мать ребёнка: Бухнер (Гюнтер) Мария
Рождение ребёнка
06.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер (Фур) Амалия Михайловна
Смерть
1950