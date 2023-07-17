Цыганова (Дмитриева) Варвара Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Ермолай
Рождение ребёнка
02.06.1936
Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич
Рождение ребёнка
18.08.1940
Дочь: Курихина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич
Рождение ребёнка
09.04.1950
Дочь: Волкова Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич
Рождение ребёнка
10.12.?
Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов Александр Егорович
Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич
Смерть
07.01.?