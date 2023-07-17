Цыганова (Дмитриева) Варвара Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганова (Дмитриева) Варвара Ермолаевна

Цыганова (Дмитриева) Варвара Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1936

Сын: Цыганов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1940

Дочь: Курихина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1950

Дочь: Волкова Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.?

Сын: Цыганов Николай Егорович

Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Александр Егорович

Отец ребёнка: Цыганов Егор Моисеевич

Ундоры, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.01.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close