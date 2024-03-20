Рубанова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Рубанов Аким
Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Рубанов Аким
Ростовская обл., Ремонтненский р-н, с. Кресты
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Рубанов Аким
Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева ? Акимовна
Отец ребёнка: Рубанов Аким
Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рубанов Аким
Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рубанов Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рубанов Аким