Рубанова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Рубанов Никифор Акимович

Отец ребёнка: Рубанов Аким

Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рубанов Иван Акимович

Отец ребёнка: Рубанов Аким

Ростовская обл., Ремонтненский р-н, с. Кресты
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рубанов Тихон Акимович

Отец ребёнка: Рубанов Аким

Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева ? Акимовна

Отец ребёнка: Рубанов Аким

Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Василий Акимович

Отец ребёнка: Рубанов Аким

Село Первомайское (Кресты), Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Семен Акимович

Отец ребёнка: Рубанов Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Аким

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