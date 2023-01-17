Костин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения13.02.1915
Дата смерти18.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915
Отец: Костин Александр Иванович
Мать: Костина Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.04.1941
Сын: Костин Юрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
18.08.1968