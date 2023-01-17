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Костин Иван Александрович

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Место рождения

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.02.1915

Дата смерти

18.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1915

Отец: Костин Александр Иванович

Мать: Костина Мария Фёдоровна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.04.1941

Сын: Костин Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
18.08.1968
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