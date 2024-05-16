Клепова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Клепов Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
11.10.2010
Дочь: Клепова Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Клепов Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
12.02.2022
Отец ребёнка: Клепов Дмитрий Анатольевич