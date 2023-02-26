Пастухова Александра Яковлева
Место рожденияд.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти21.01.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1824
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.04.1825
Сын: Пастухов Иван Александров
Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пастухов Матвей Александров
Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов
Рождение ребёнка
06.11.1832
Сын: Пастухов Михаил Александров
Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов
Рождение ребёнка
08.01.1836
Сын: Пастухов Егор Александров
Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов
Рождение ребёнка
20.07.1838
Сын: Пастухов Илья Александров
Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов
Рождение ребёнка
08.05.1840
Дочь: Лукерья (Гликерия) Александрова
Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов
Рождение ребёнка
16.05.1844
Сын: Пастухов Семён Александров
Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов
Смерть
21.01.1856