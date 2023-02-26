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Пастухова Александра Яковлева

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Место рождения

д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

21.01.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сиротина Пустошь Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1824

Муж: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.04.1825

Сын: Пастухов Иван Александров

Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пастухов Матвей Александров

Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Пастухов Михаил Александров

Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1836

Сын: Пастухов Егор Александров

Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1838

Сын: Пастухов Илья Александров

Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1840

Дочь: Лукерья (Гликерия) Александрова

Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1844

Сын: Пастухов Семён Александров

Отец ребёнка: Пастухов Александр Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.01.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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