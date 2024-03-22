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Матвеев Пётр Макарович

Место рождения

Якобьевка, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.06.1910 или 1907

Дата смерти

11.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1910 или 1907

Отец: Матвеев Макар Евлампиевич

Мать: не указана

Якобьевка, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
05.06.1947

Жена: Матвеева Мария Михайловна

6 37 20 7 В браке не состоит В браке не состоит 8 нет нет 9 В первый В первый 10 Завод 701, цех 1 резчик Техностр., огнеупорщица 11 1 уч., бар. 17, кв. 28 1 уч., бар. 17, кв. 28 12 в/у в/у 13 Матвеев... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Мария Михайловна

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик на заводе
Смерть
11.04.1979
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
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