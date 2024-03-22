Матвеев Пётр Макарович
Место рождения
Дата рождения12.06.1910 или 1907
Дата смерти11.04.1979
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1910 или 1907
Отец: Матвеев Макар Евлампиевич
Бракосочетание
05.06.1947
6 37 20 7 В браке не состоит В браке не состоит 8 нет нет 9 В первый В первый 10 Завод 701, цех 1 резчик Техностр., огнеупорщица 11 1 уч., бар. 17, кв. 28 1 уч., бар. 17, кв. 28 12 в/у в/у 13 Матвеев... Показать все
Рождение ребёнка
18.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Крановщик на заводе
Смерть
11.04.1979