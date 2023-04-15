Веприкова Софья Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Веприков Василий Трофимович
Отец ребёнка: Веприков Трофим Гаврилович
Рождение ребёнка
?.06.1876
Отец ребёнка: Веприков Трофим Гаврилович
Рождение ребёнка
24.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Веприков Трофим Гаврилович
Рождение ребёнка
13.12.1879 ст.
Сын: Веприков Павел Трофимович
Отец ребёнка: Веприков Трофим Гаврилович
https://ya.ru/archive/catalog/a92b4db2-821b-41bf-9681-93fd39b05708/63
Рождение ребёнка
17.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Веприков Трофим Гаврилович
https://ya.ru/archive/catalog/fd2d4361-82b8-4f7c-955d-3de0b26ebc51/260
Рождение ребёнка
15.03.1888 ст.
Сын: Веприков Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Веприков Трофим Гаврилович
https://ya.ru/archive/catalog/1f77d8c9-cd15-4e44-8448-a6651edcbe9e/110
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно