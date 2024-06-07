Анисимова Марья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Пегуши, Россия
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Анисимов Кондрат Никитович
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Анисимов Степан Никитович
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Анисимов Григорий Никитович
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Анисимов Панфил Никитович
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Анисимова) Параскева Никитична
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Анисимова) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Анисимов Моисей Никитович
Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно