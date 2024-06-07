Анисимова Марья Никитична 1713 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова Марья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Пегуши, Россия
Рождение ребёнка
1734

Сын: Анисимов Архип Никитович

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Анисимов Кондрат Никитович

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Анисимов Степан Никитович

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Анисимов Григорий Никитович

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Анисимов Панфил Никитович

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Анисимова) Параскева Никитична

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Анисимова) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Анисимов Моисей Никитович

Отец ребёнка: Анисимов Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

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