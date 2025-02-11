Суздальцев Ксенофонт Евдокимович
мужской, родился 24.01.1871, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 28.01.1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецСуздальцев Евдоким АлександровичДо 1837 г.р.
МатьСуздальцева (Колотушкина) Александра Ивановна1838 г.р.
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Рождение
24.01.1871
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.01.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область