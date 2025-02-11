Суздальцев Ксенофонт Евдокимович 24.01.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Суздальцев Ксенофонт Евдокимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 24.01.1871, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 28.01.1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Суздальцев Евдоким АлександровичДо 1837 г.р.
Мать
Суздальцева (Колотушкина) Александра Ивановна1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1871

Отец: Суздальцев Евдоким Александрович

Мать: Суздальцева (Колотушкина) Александра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
28.01.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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