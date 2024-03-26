Бадиятулла
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мустафина Нафися
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1903
с.Новый Мочалей Горьковской обл
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бадиатуллин Сенет
Смерть
Неизвестно