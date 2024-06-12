Ветошкина Феклина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Феклина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Чулкова (Ветошкина) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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