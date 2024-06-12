Ветошкина Феклина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Чулкова (Ветошкина) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Ветошкин Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно