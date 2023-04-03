Мирьин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирьин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Марьин ? Ермолай

Мать: Марьина Милания

Рождение ребёнка
10.08.1919

Дочь: Саушкина Василиса

Мать ребёнка: Марьина Наталья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирьин Василий

Мать ребёнка: Марьина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вятлева Ольга

Мать ребёнка: Марьина Наталья

Смерть
Неизвестно
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