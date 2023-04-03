Мирьин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Марьин ? Ермолай
Мать: Марьина Милания
Рождение ребёнка
10.08.1919
Дочь: Саушкина Василиса
Мать ребёнка: Марьина Наталья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирьин Василий
Мать ребёнка: Марьина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вятлева Ольга
Мать ребёнка: Марьина Наталья
Смерть
Неизвестно