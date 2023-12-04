Шутова (Луцкая) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Луцкая) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луцкий Михаил

Мать: Луцкая Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Василий

Отец ребёнка: Шутов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Леонид

Отец ребёнка: Шутов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Виктор

Отец ребёнка: Шутов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Владимир

Отец ребёнка: Шутов Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Митрофан

Смерть
Неизвестно
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