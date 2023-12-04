Шутова (Луцкая) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луцкий Михаил
Мать: Луцкая Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Василий
Отец ребёнка: Шутов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Леонид
Отец ребёнка: Шутов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Виктор
Отец ребёнка: Шутов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шутов Владимир
Отец ребёнка: Шутов Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Митрофан
Смерть
Неизвестно