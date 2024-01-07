Алексеева (Дмитриева) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияКронштадт ?
Дата рождения18
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1863
Кронштадт
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич
Кронштадт
Рождение ребёнка
?.04.1866
Дочь: Леонтьева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич
Кронштадт
Рождение ребёнка
01.12.1869
Дочь: Троицкая Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич
г Казань
Рождение ребёнка
12.08.1871
Дочь: Лаврёнова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич
г Казань
Рождение ребёнка
28.02.1874
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич
г Казань
Рождение ребёнка
20.03.1876
Сын: Алексеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич
г Казань
Смерть
1906
Казань
Похороны
Неизвестно
кладбище Зилатоновского монастыря г.Казань