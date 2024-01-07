Алексеева (Дмитриева) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Дмитриева) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Кронштадт ?

Дата рождения

18

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронштадт ?
Бракосочетание
1863

Муж: Алексеев Иван Алексеевич

Кронштадт
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич

Кронштадт
Рождение ребёнка
?.04.1866

Дочь: Леонтьева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич

Кронштадт
Рождение ребёнка
01.12.1869

Дочь: Троицкая Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич

г Казань
Рождение ребёнка
12.08.1871

Дочь: Лаврёнова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич

г Казань
Рождение ребёнка
28.02.1874

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич

г Казань
Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Алексеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Алексеевич

г Казань
Смерть
1906
Казань
Похороны
Неизвестно
кладбище Зилатоновского монастыря г.Казань
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