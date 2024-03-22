Гужвий (Чистиченко) Екатерина Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГужвий (Чистиченко) Екатерина Иудина

Гужвий (Чистиченко) Екатерина Иудина

Место рождения

Новопавловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопавловка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
19.10.1898 ст.

Муж: Гужвий Порфирий Иакимович

Подгородное, Дніпропетровська область
Свидетели по жениху: села Подгороднего государственный крестьянин Сила Корнеев Дмитренко и Федот Иванович Коновец, по невесте: Новопавловский крестьянин Венедикт Харитонович Щуквин и Подгородний крест... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close