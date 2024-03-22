Гужвий (Чистиченко) Екатерина Иудина
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
19.10.1898 ст.
Подгородное, Дніпропетровська область
Свидетели по жениху: села Подгороднего государственный крестьянин Сила Корнеев Дмитренко и Федот Иванович Коновец, по невесте: Новопавловский крестьянин Венедикт Харитонович Щуквин и Подгородний крест... Показать все
Смерть
Неизвестно