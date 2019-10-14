Морозова (Павлова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Павлова) Зоя Николаевна

Место рождения

Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

20.06.1936

Дата смерти

14.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Пролетарий, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович

деревня Борисово Старорусского района Новгородской обл.
Смерть
14.10.2019
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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