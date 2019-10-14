Морозова (Павлова) Зоя Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1936
Дата смерти14.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936
Рождение ребёнка
02.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович
деревня Борисово Старорусского района Новгородской обл.
Смерть
14.10.2019
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург