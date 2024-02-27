Байгузов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Артур Васильевич
Мать ребёнка: Байгузова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Байгузова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байгузова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Байгузова Анна