Байгузов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгузов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Артур Васильевич

Мать ребёнка: Байгузова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Байгузова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байгузова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Байгузова Анна

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