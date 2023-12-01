Ротова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 24.05.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 24.05.1984

Отец: не указан

Мать: Пушкарева Наталья Андреена

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