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Ротова Анастасия Сергеевна
Ротова Анастасия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 24.05.1984
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Пушкарева Наталья Андреена
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 24.05.1984
Отец: не указан
Мать:
Пушкарева Наталья Андреена
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