(Басова (Корнилова)) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Басова (Корнилова)) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937

Отец: Корнилов Борис

Мать: Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заборов Борис Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заборов Борис Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заборов Борис Абрамович

Смерть
Неизвестно
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