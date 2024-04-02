(Басова (Корнилова)) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1937
Отец: Корнилов Борис
Мать: Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заборов Борис Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заборов Борис Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно