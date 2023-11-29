Римский Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1974
Сын: Римский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Римская Нина Александровна
Рождение ребёнка
30.05.1981
Дочь: Риттер Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Римская Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно