Римский Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимский Алексей Алексеевич

Римский Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1974

Сын: Римский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Римская Нина Александровна

Рождение ребёнка
30.05.1981

Дочь: Риттер Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Римская Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close