Колмаков Игорь Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1954
Дата смерти04.09.2023
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954
Отец: Колмаков Юрий Федорович
Мать: Изотова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1978
Дочь: Колмакова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Колмакова Людмила Анфиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колмакова Людмила Анфиловна
Смерть
04.09.2023