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Колмаков Игорь Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1954

Дата смерти

04.09.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1954

Отец: Колмаков Юрий Федорович

Мать: Изотова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1978

Дочь: Колмакова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Колмакова Людмила Анфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колмакова Людмила Анфиловна

Смерть
04.09.2023
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