Макарова (Умутбаева) Наиля Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Умутбаева) Наиля Дамировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1992

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1992

Отец: Умутбаев Дамир Даулятбаевич

Мать: Самерханова Хафия

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