Круписчатова (Елютина) Александра Сергеевна
женский, родилась 11.06.1986, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ОтецЕлютин Сергей Петрович02.11.1964 г.р.
МатьЕлютина (Грушевская) Ольга Валерьевна30.05.1965 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.04.2014
Муж: скрыто настройками приватности