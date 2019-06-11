Круписчатова (Елютина) Александра Сергеевна 11.06.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Круписчатова (Елютина) Александра Сергеевна

Автор
АЕ
Елютина А.

женский, родилась 11.06.1986, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Отец
Елютин Сергей Петрович02.11.1964 г.р.
Мать
Елютина (Грушевская) Ольга Валерьевна30.05.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986

Отец: Елютин Сергей Петрович

Мать: Елютина (Грушевская) Ольга Валерьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Бракосочетание
26.04.2014

Муж: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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