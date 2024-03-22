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Бушуева Екатерина Лукина

Место рождения

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

18.11.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1837 и 1840 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
18.11.1865 ст.

Отец: Бушуев Лука Иоанов

Мать: Бушуева Васса Иосифовна

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 114 стр АП 48
Крещение
22.11.1865 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 114 стр АП 48
Смерть
Неизвестно
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