Бушуева Екатерина Лукина
Место рождения
Дата рождения18.11.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1865 ст.
Отец: Бушуев Лука Иоанов
Мать: Бушуева Васса Иосифовна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 114 стр АП 48
Крещение
22.11.1865 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 114 стр АП 48
Смерть
Неизвестно