Воскресенская Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Борисоглебская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Сын: Воскресенский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Сын: Воскресенский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Сын: Воскресенский Семен Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Дочь: Соловьева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Сын: Воскресенский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Сын: Воскресенский Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Сын: Воскресенский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович
Сын: Воскресенский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович