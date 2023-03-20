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Воскресенская Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1838

Дочь: Борисоглебская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Рождение ребёнка
09.01.1840

Сын: Воскресенский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Рождение ребёнка
10.01.1842

Сын: Воскресенский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Воскресенский Семен Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Соловьева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1855

Сын: Воскресенский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.1856

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.1856

Сын: Воскресенский Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1858

Сын: Воскресенский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1860

Сын: Воскресенский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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