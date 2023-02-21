Коновалова Устина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Коновалов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акилина Стефановна
Отец ребёнка: Коновалов Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
31.12.1752 ст.
Дочь: Мелания Стефановна
Отец ребёнка: Коновалов Стефан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1759