Коновалова Устина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Устина Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1759

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Коновалов Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акилина Стефановна

Отец ребёнка: Коновалов Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
31.12.1752 ст.

Дочь: Мелания Стефановна

Отец ребёнка: Коновалов Стефан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Стефан Михайлович

Смерть
После 1759
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