Муслимов Мансур Шахарсланович
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.03.1909
Дата смерти2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.03.1909
Отец: Муслимов Шахарслан
Мать: Муслимова Шамсибанат
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
17.04.1939
Сын: Муслимов Раиль Мансурович
Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1942
Дочь: Расимя Мансуровна
Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна
Рождение ребёнка
Около 03.08.1946
Сын: Муслимов Рафаиль Мансурович
Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна
Рождение ребёнка
Около 05.03.1950
Рождение ребёнка
09.04.1952
Смерть
2003