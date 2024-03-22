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Муслимов Мансур Шахарсланович

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Место рождения

Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 06.03.1909

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1939 г.р.
1942 г.р.
Около 1946 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.03.1909

Отец: Муслимов Шахарслан

Мать: Муслимова Шамсибанат

Балышлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Рождение ребёнка
17.04.1939

Сын: Муслимов Раиль Мансурович

Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.07.1942

Дочь: Расимя Мансуровна

Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Рождение ребёнка
Около 03.08.1946

Сын: Муслимов Рафаиль Мансурович

Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Рождение ребёнка
Около 05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Рождение ребёнка
09.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муслимова Масхуда (Масгут) Нуртдиновна

Смерть
2003
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