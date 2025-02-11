Макарова (Ерофеева) Валентина Венидиктовна 17.12.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Макарова (Ерофеева) Валентина Венидиктовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.12.1949, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 06.05.2013, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ерофеев Венедикт Николаевич06.06.1928 г.р.
Мать
Ерофеева (Аверьянова) Антонина Петровна1928 г.р.
Супруги
Макаров Михаил Петрович01.09.1940 г.р.
Дети
Макаров Алексей Михайлович25.10.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1949

Отец: Ерофеев Венедикт Николаевич

Мать: Ерофеева (Аверьянова) Антонина Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1972

Сын: Макаров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Петрович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
06.05.2013
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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