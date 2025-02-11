Макарова (Ерофеева) Валентина Венидиктовна
женский, родилась 17.12.1949, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 06.05.2013, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕрофеев Венедикт Николаевич06.06.1928 г.р.
МатьЕрофеева (Аверьянова) Антонина Петровна1928 г.р.
Супруги
Макаров Михаил Петрович01.09.1940 г.р.
Дети
Макаров Алексей Михайлович25.10.1972 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1949
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1972
Сын: Макаров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Петрович
Смерть
06.05.2013
Похороны
Неизвестно