Семененко Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Семененко Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Семененко Антон Карпович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Семененко София Антоновна

Отец ребёнка: Семененко Антон Карпович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Семененко София Антоновна

Отец ребёнка: Семененко Антон Карпович

Смерть
Неизвестно
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