Семененко Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Семененко Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Семененко Антон Карпович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Семененко София Антоновна
Отец ребёнка: Семененко Антон Карпович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Семененко София Антоновна
Отец ребёнка: Семененко Антон Карпович
Смерть
Неизвестно