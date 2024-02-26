Пуртов Кирилл Васильев
Место рожденияд.Гилево Тюменской обл.
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова
д.Бачкун Тюменской обл.
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова
д.Бачкун Тюменской обл.
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова
д.Бачкун Тюменской обл.
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова
д.Бачкун Тюменской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пуртова Анна Федорова
Место жительства
Неизвестно
д.Бачкун Тюменской обл.
Смерть
Неизвестно