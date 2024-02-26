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Пуртов Кирилл Васильев

Место рождения

д.Гилево Тюменской обл.

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гилево Тюменской обл.
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова

д.Бачкун Тюменской обл.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пуртов Дмитрий Кириллов

Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова

д.Бачкун Тюменской обл.
Рождение ребёнка
1759

Сын: Пуртов Борис Кириллов

Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова

д.Бачкун Тюменской обл.
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Пуртова Анна Федорова

д.Бачкун Тюменской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуртова Анна Федорова

Место жительства
Неизвестно
д.Бачкун Тюменской обл.
Смерть
Неизвестно
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